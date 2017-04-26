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26.04.2017 15:25

В Мурманске прошли командные соревнования по функциональному многоборью

В минувшие выходные на базе спортивно-оздоровительного комплекса УМВД России по Мурманской области состоялись командные соревнования по функциональному многоборью. Организаторами мероприятия выступили региональное отделение Общества «Динамо», клуб CrossFit Мурманск и комитет по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска при поддержке УМВД России по Мурманской области и Федерации функционального многоборья.

Функциональное многоборье – универсальный вид соревнований, включающий в себя элементы из спортивной гимнастики, тяжёлой и лёгкой атлетики, паркура и многих других видов спорта. Участники должны за ограниченное время пройти своеобразный комплекс непростых испытаний на силу, ловкость, выносливость.

Упражнения со штангой, гирями, с собственным весом, на гребном тренажере, скоростной бег и многое другое предстояло преодолеть командам.

По условиям открытого первенства города-героя Мурманска, в состав команды могли войти двое мужчин и две женщины. Для участников первенства МРО ОГО ВФСО «Динамо» в команду разрешалось включить 2 человека.

Несмотря на то, что соревнования проводились среди начинающих атлетов, задания были довольно сложными. Для победы в таких состязаниях важна не только сила и выносливость, но и слаженная работа команды, так как одним из условий выполнения упражнений являлась синхронность.

По итогам прохождения всех нормативов в упорной борьбе победила команда города Мончегорска «Легион», второе место завоевала команда «Meatballs», представляющая клуб «Crossfit Мурманск», третье – «Dream team» от спортклуба «Polar bear».

Среди представителей Общества «Динамо» победителем стала команда «КФК 8», второе место заняла команда «Адреналин» и третье – «Партизаны».

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и памятными призами.

Президиум и руководство МРО ОГО ВФСО «Динамо» выражает искреннюю благодарность главному судье соревнований - руководителю клуба «Crossfit Мурманск» Андрею Коляда, представителю комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Валентину Юрченко, сотруднику УКОН УМВД России по Мурманской области Алине Васенёвой за оказанное содействие и практическую помощь в проведении соревнований.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УКОН УМВД России по Мурманской области и МРО ОГО ВФСО «Динамо»)
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