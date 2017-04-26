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26.04.2017 11:30

К 9 годам лишения свободы осужден житель г. Мурманска, убивший свою мать

Прокурором Мурманской области Василием Щербаковым поддержано государственное обвинение в Октябрьском районном суде г. Мурманска по уголовному делу в отношении мужчины, 1969 г.р., обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, то есть в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как установлено в ходе следствия, северянин в период времени с 03 по 05 декабря 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в г.Мурманске, на почве личных неприязненных отношений нанес своей матери не менее 17 ударов кулаками в разные части тела, в результате чего последняя скончалась на месте происшествия.
Свою вину обвиняемый полностью признал, дал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что судом расценено как смягчающие наказание обстоятельства.
В качестве отягчающего наказание обстоятельства учтено совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором Октябрьского районного суда г. Мурманска от 24.04.2017 ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Прокуратура Мурманской области
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