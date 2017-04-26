20 лет назад в России учредили орден «За милосердие и исцеление»

26 апреля 1997 года в России учрежден орден «За милосердие и исцеление». Учредитель этой награды – «Российское медицинское общество». Этим орденом награждаются за особые заслуги перед отечественным здравоохранением, а вручение ордена происходит по благословению Священноначалия Русской православной церкви. Орден «За милосердие и исцеление» представляет собой восьмиконечную звезду, в которой на медальоне финифтью запечатлен покровитель врачей и всемилостивый целитель – Пантелеймон. Имя святого великомученика и целителя Пантелеймона призывается в Русской Православной Церкви при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного. Почитание святого Пантелеймона на Руси известно еще с 12 века. Изображение мученика носил на своем шлеме князь Изяслав. В день памяти святого Пантелеймона (27 июля по старому стилю) русские войска одержали две крупные морские победы над шведами – в 1714 году при Гангуте и в 1720 году при Гренгаме. А среди награжденных орденом «За милосердие и исцеление» - Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и начальник Военной Медицинской Академии им. С.М. Кирова, Заслуженный врач РФ Шевченко Юрий Леонидович.

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