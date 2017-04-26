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26.04.2017 10:30

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов г. Кировска в отношении жителя города было возбуждено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда за совершение преступления на сумму более 200 тысяч рублей.

В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом было установлено, что должник официально не работал, имущества, за счет реализации которого возможно исполнить решение суда, у должника не установлено. В течение 6 месяцев он вносил на счет отдела судебных приставов незначительные суммы с целью погашения задолженности. Но этого не достаточно.
В соответствии со ст. 67.1 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав предупредил должника о том, что в отношении него будет вынесено постановление о временном ограничении на пользование специальным правом управления автотранспортным средством.
Дальнейшая перспектива невозможности управления машиной мужчину не устроила и он в полном объеме погасил остатки задолженности в сумме более 150 тысяч рублей, а также исполнительный сбор.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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