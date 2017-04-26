В Мурманске у посетительницы бара украли дорогостоящий телефон

В полицию обратилась мурманчанка 1994 года рождения с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала, что в то время, как она отдыхала в одном из баров Первомайского округа областного центра, неизвестное лицо похитило ее мобильный телефон. Причиненный материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.

Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении. На одной из записей оперативники заметили, как одна из посетительниц, воспользовавшись тем, что вещь оставлена без должного присмотра, похитила ее путем свободного доступа.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена мурманчанка 1988 года рождения. Подозреваемую спустя непродолжительное время задержали и доставили в отдел полиции. Женщина призналась в краже, похищенное имущество было у нее изъято.

По факту кражи в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Мурманчанке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области