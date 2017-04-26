Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.04.2017 10:10

В Мурманске у посетительницы бара украли дорогостоящий телефон

В полицию обратилась мурманчанка 1994 года рождения с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала, что в то время, как она отдыхала в одном из баров Первомайского округа областного центра, неизвестное лицо похитило ее мобильный телефон. Причиненный материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.

Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении. На одной из записей оперативники заметили, как одна из посетительниц, воспользовавшись тем, что вещь оставлена без должного присмотра, похитила ее путем свободного доступа.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена мурманчанка 1988 года рождения. Подозреваемую спустя непродолжительное время задержали и доставили в отдел полиции. Женщина призналась в краже, похищенное имущество было у нее изъято.
По факту кражи в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Мурманчанке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.85
Евро = 60.79
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.