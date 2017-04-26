Реализация в 2017 году региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов — сегодня главная тема дневного эфира на "Радио России – Мурманск"

Ирина Елизарова.

В студию приглашены исполняющий обязанности генерального директора "Фонд капремонта многоквартирных домов в Мурманской области" Владимир Киселев, его заместитель Юрий Аракельян и активный собственник Нина Аксеновская. Вы можете принять участие в разговоре, задавая во время эфира вопросы по телефону: 685-225. Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, FM частота - 107,4. На нашем сайте — murman.tv - будет вестись и видеотрансляция эфира. Передача начнется на "Радио России - Мурманск" сегодня в 13 часов 10 минут.