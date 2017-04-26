В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 8 ЧАСОВ 50 МИНУТ 24 АПРЕЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 28 АПРЕЛЯ ул. Челюскинцев, 7

09.00 – 12.00 ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 ул. Крупской, 42, 44, 46

09.00 – 23.00 ул. Инженерная, 6, 8

10.00 – 13.00 пр. Ленина, 17

12.00 – 16.00 пр. Кольский, 31

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 14.00 проезд Связи, 18



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 10.30 ул. Шевченко, 7а

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска