Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.04.2017 09:25

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 апреля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 8 ЧАСОВ 50 МИНУТ 24 АПРЕЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 28 АПРЕЛЯ ул. Челюскинцев, 7
09.00 – 12.00 ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 11.00 ул. Крупской, 42, 44, 46
09.00 – 23.00 ул. Инженерная, 6, 8
10.00 – 13.00 пр. Ленина, 17
12.00 – 16.00 пр. Кольский, 31

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 14.00 проезд Связи, 18


ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 10.30 ул. Шевченко, 7а

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.85
Евро = 60.79
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.