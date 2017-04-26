Региональный марафон педагогического опыта. Сто учителей начальных классов и воспитателей рассказали о том, как формируют экологическую культуру маленьких северян

Анастасия Ярославская.

Экологическое образование детей. Региональный марафон педагогического опыта. В основе только практика. Сто учителей начальных классов и воспитателей - о том, как они формируют у самых маленьких экологическую культуру. Точек зрения много, и они разные, но тем лучше - считают организаторы. В детско-юношеской библиотеке, на базе которой и проходит марафон, по итогам планируют выделить ряд идей, которые лягут в основу будущих мероприятий - Год экологии в самом разгаре.

Заведующая отделом педагогического общения мурманской областной детско-юношеской библиотеки Галина Ощепкова: "Не просто познание ребенком чьего-то мира, потому что ребенок растет, и он всегда его познает - это естественно, а именно чтобы экологическая направленность, экологическая составляющая была. И, в общем-то, мы рады, что все это в программе нашло отражение".







