В преддверии Всемирного Дня охраны труда в Мурманске состоялся семинар для руководителей в сфере образования

Анастасия Ярославская.

В преддверии Всемирного Дня охраны труда, он - 28 апреля, в Мурманске - семинар для руководителей в сфере образования. По статистике, каждый час в мире происходит не меньше шестисот несчастных случаев на производстве. Задача участников совещания понять - как сделать профилактику более эффективной. Рекомендации есть. И хотя Мурманская область традиционно на хорошем счету - в деле охраны труда и здоровья мелочей нет.

Председатель мурманской областной организации профсоюзов работников народного образования и науки Мурманской области Елена Меркушова: "Когда сегодня наши дети находятся в классном помещении, удаленность от доски по нормам СанПиНа должна быть 2,8 метра, а на каждого обучающегося должно приходится 2,5 кв. метра. Если класс переполнен - в каких условиях дети получают знания? Каково качество этого образования?"











