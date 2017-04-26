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26.04.2017 08:50

"Доступная среда". Министерство социального развития Мурманской области провело выездное заседание в Мончегорске

Яков Осетров.

"Доступная среда" - в Мончегорске. Выездное заседание Министерства социального развития Мурманской области. Сначала об успехах. В библиотеках - специальная аппаратура, чтобы слабовидящие могли читать, а незрячие - слушать книги. Местная власть оказывает поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, Алексей Ситник получил диплом массажиста в Кисловодске. Теперь у него свой салон и очередь на год вперед. Но есть в Мончегорске и проблемы. Центру медицинской реабилитации не хватает лифта, а городу в целом - светофоров со звуковыми сигналами, социальных такси.
Эксперт управления социальной защиты Министерства социального развития Мурманской области Илья Мищенко: "Мы помогаем руководителям учреждений сформировать список, который потом направляется в наш адрес и мы подробно можем оказывать консультационную помощь. Планируется ещё посетить оставшиеся муниципалитеты, городские округа и районы, и до конца 2017 года мы должны охватить все территории Мурманской области в части работы по формированию доступной среды".
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