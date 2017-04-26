В региональном УМВД презентовали книгу о самых выдающихся сыщиках Заполярья и заслуженных работниках органов внутренних дел

Кирилл Коган.

В региональном УМВД презентовали книгу о ветеранах службы, самых выдающихся сыщиках Заполярья, заслуженных работниках органов внутренних дел. Редкие фотографии. Некоторые опубликовали впервые. Тираж - всего сто экземпляров. Но найти издание можно будет в областной научной библиотеке. Автор рекомендует почитать. Особенно - о работе сотрудников в непростые 90-е годы.

Автор книги, председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области Владимир Котов: "В те 90-е годы, в той неразберихе, при том всплеске преступности, в том числе, организованной - но нас это не поколебало - мы верили в то, что мы справимся, вселяли эту веру в личный состав, верили, что Россия возродится, и несли эти мысли, думали, что наша работа, в том числе и патриотическая - принесла результат".







