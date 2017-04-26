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26.04.2017 08:35

В центре внимания - соблюдение законодательства по противодействию коррупции. В областной прокуратуре "сверили часы" с главами муниципалитетов

Анастасия Ярославская.

В областной прокуратуре "сверили часы" с главами муниципалитетов. В центре внимания - соблюдение законодательства по противодействию коррупции. Речь - об исполнении на местах обязанностей по предоставлению сведений имущественного характера. Ежегодно подробно о своих доходах и расходах в регионе - отчет больше двух тысяч муниципальных служащих. Практика не новая, тем не менее, каждый раз по окончании декларационной кампании прокуроры выявляют похожие ошибки. Чаще это не злой умысел, а банальная невнимательность. Но незнание, как известно, от ответственности не освобождает. В 2016 году к ней привлекли 51 должностное лицо.
Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Мурманской области Станислав Радов: "За три месяца 2017 года внесено прокурорами 12 представлений, по результатам рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 депутата отстранены от замещаемых должностей. Также 2 депутата добровольно сложили свои полномочия в ходе рассмотрения представлений".
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