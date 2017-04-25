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25.04.2017 19:00

Генеральная уборка Мурманска. Как и кто готовит к годовщине Победы заполярную столицу?

Кирилл Коган.

Генеральная уборка Мурманска. Столицу Заполярья готовят к празднованию Дня Великой Победы - город чистят от снега, убирают тротуары, лестницы и зеленые зоны. В этом году вдоль центральных проспектов установят более 10 тысяч знамен и флагов. Мемориалы, памятные доски и знаки приведут в порядок. Запланированы общегородские субботники. Они состоятся 29 апреля и 6 мая.
Директор ММБУ "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Сложность состоит в том, что сейчас весна еще не наступила, среднесуточная температура еще ниже нуля, ночной режим создает трудности для уборки. Приходится по технологии днем выводить гидромолоты, накалываем наледь, делаем кучи, а ночью, чтобы не мешать жителям, мы их тихонько вывозим".
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