По оценке Минстроя РФ, Правительством Мурманской области приняты необходимые меры, позволяющие и далее сохранить положительную динамику по вводу жилья в регионе

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин провел видеоселекторное совещание по вопросам ввода жилья и мерам, принимаемым в целях сокращения очередности по обеспечению многодетных семей земельными участками с подведенной инфраструктурой. В совещании приняли участие высшие должностные лица регионов Северо-Западного федерального округа. Мурманскую область представляли заместитель губернатора Евгений Никора и министр строительства и территориального развития Леонид Кан.



В 2016 году в Мурманской области за счет всех источников финансирования введено почти 60 тыс. кв. м общей площади жилья, что в 1,8 раз больше чем в 2015 году, и в 1,3 раза больше планового показателя. Объем ввода жилья экономкласса составил около 50 тыс.кв.м.



Как отметил Никита Стасишин, по итогам 2016 года регион вошел в число лидеров по темпам роста строительства жилья. Правительством Мурманской области приняты необходимые меры, позволяющие и далее сохранить положительную динамику по вводу жилья на территории региона.



В целях решения задач по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, региональным правительством принята вся необходимая нормативная правовая база. По состоянию на 1 января этого года на учет поставлено 2556 многодетных семей или 42,8%. Им предоставлено 1049 земельных участков – то есть участками обеспечен 41% семей от общего числа поставленных на учет. В 2016 году субсидия областного бюджета в размере 45,76 млн рублей на компенсацию обеспечения участков инфраструктурой распределена 16 муниципальным образованиям. За счет этих средств осуществляется оплата за технологическое подключение к электрическим сетям 117 участков, присоединение 72 участков к системе водоснабжения, построены грунтовые проезды к 12 участкам, начаты работы по строительству грунтовых подъездов, а также по строительству сети водоснабжения.



При определении мер государственной поддержки Правительство Мурманской области ориентировалось на то, чтобы каждая многодетная семья имела возможность начать строительство своего дома. Одной из таких мер является предоставление наиболее нуждающимся многодетным семьям, получившим земельный участок, целевой субсидии на приобретение основных строительных материалов (песок, щебень, арматура, цемент).



В 2017 году объем субсидии на мероприятия по планировке территории, формированию земельных участков для многодетных семей и обеспечение их объектами инфраструктуры составляет 45,76 млн рублей. На основании конкурсного отбора средства распределены 13 муниципальным образованиям региона.



/ Министерство строительства и территориального развития Мурманской области /



