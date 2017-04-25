Погружение в профессию. В рамках образовательного проекта заполярным школьникам организовали экскурсию на оборонное предприятие

Артем Дашевский.

Погружение в профессию. В Заполярье стартовал новый образовательный проект "ПОЛИГОН - ПРО". Школьники из ЗАТО Видяево посетили одно из самых закрытых предприятий региона.

35 СРЗ, филиал ЦС "Звездочка", режимный объект, попасть на который не представляется возможным человеку со стороны. Но сегодня, в рамках проекта "Полигон ПРО" и Всероссийской акции "Неделя без турникетов", здесь очень много гостей.

Фото- и видеосъемка строго запрещены. Школьников предупредили заранее. 35 СРЗ выполняет работы в рамках гособоронзаказа. Сначала теория - презентация профессий, следом практика - знакомство с цехами завода.

Начальник конструкторского бюро филиала "35 СРЗ" АО ЦС "Звездочка" Артем Чернышев: "Я увидел, что интерес проявлен. Прямо видел, как загорались глаза, особенно на практической части. Мне это очень понравилась, когда человек этим живет, развивает. Это очень круто".

На встрече с главным конструктором завода - практическое задание. Воплотить в чертеже деталь. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Татьяна Спиридонова справилась лучше и быстрее всех, и от конструктора получила эту деталь в подарок. И задание на дом. Её эскиз теперь ждут на 35 СРЗ.

Татьяна Спиридонова: "Да, мне интересно, но я не знаю - захочу ли я связать с этим свою жизнь в будущем. Но мне правда понравилось строить чертежи".

Гордость завода - сухие морские доки. Они служат верой и правдой оборонному предприятию уже 77 лет. Подобные есть только в Ленинградской области. Большая познавательная экскурсия на завод в рамках федеральной программы "Работай в России" и уже областного проекта "Полигон - ПРО".

Заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Антон Дубовицкий: "В этом году Мурманская область принимает активное участие в федеральной профориентационной программе, в рамках программы "Работай в России", которая называется "Неделя без турникетов". Данная акция направлена на популяризацию профессий инженерно-технической направленности".

Погружение в профессию - отличный прием профориентационной работы. Сегодня средний возраст работников 35 СРЗ - 47 лет. Предприятию как воздух нужны молодые кадры. Быть может кто-то из этих школьников вскоре вернется на завод уже в качестве специалиста. Также в рамках областного проекта "Полигон ПРО" запланированы посещения таких крупных заполярных предприятий как Оленегорский и Ловозерский ГОКи, судоремонтный завод "Нерпа" и "Почта России".





