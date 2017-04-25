К шестидесятилетию ГТРК! "Лицо" мурманского телевидения Валерий Гамза вспоминает о дебюте на сопке Варничной

Елена Сивонен.

Продолжаем нашу рубрику к шестидесятилетию ГТРК "Мурман". Сегодня герой нашего сюжета - журналист, которого, безусловно, знает, помнит и любит заполярный зритель - Валерий Гамза. Четыре десятилетия его работы - целая эпоха.

Программа - "Интервью". Гость студии - Валерий Гамза - наш коллега. Про себя говорит - "старая гвардия", "ветеран цеха ведущих". В кадре почти 40 лет - большую часть жизни областного телевидения. Последний эфир - в начале 2000-х. В этой студии - мы называем ее "первая", а на тот момент - единственная.

Журналист Валерий Гамза: "Светильники такие громадные, прожектора студийные, киношные, жара от них была невозможная была".

Тогда - всё по-другому. И восприятие телевидения - как чего-то волшебного. Семьями у "голубых" экранов за много минут до вещания. Тест-таблица - не каждый ее и помнит - марка студии. Наконец, диктор. Только прямые эфиры. После нескольких репетиций - строгий регламент, ничего от себя.

Журналист Валерий Гамза: "Из "кармана" я вышел, меня поставили сюда, в центр. Сказали: "Прочтите что-нибудь". А у меня во рту всё пересохло, я всё забыл, даже как меня звать. Но что-то там сказал, посмотрели, сказали: "Да, говорить можете".

Новая веха - прощание с черно-белыми кадрами. Вспоминает, как бегали посмотреть на себя "в цвете". Программы, документальные фильмы. Мы часто показываем эти кадры. "Над могилой "Комсомольца" - ТЭФИ - наша гордость, гордость Валерия Стефановича - золотой значок всегда на груди. Вторая и одна из главных линий творчества - спортивная. Все Праздники Севера с Валерием Гамзой: "Сегодня в Баренц-регионе состоится пятая по счету "Лыжня Дружбы".

Путь от диктора до главного редактора. Уже в этом статусе поздравляет с 40-летием студии: "Хочу еще раз поприветствовать всех, кто собрался на "Голубой огонек" на сопке Варничной и всех зрителей Кольского полуострова".

Еще раз пройдем знакомыми коридорами. Центральная аппаратная. Гримёрка. Дикторская. Студия "России 24". Валерий Стефанович примеряет кресло ведущего. Он снова в кадре. Как влитой - подчеркивает оператор. Они работали в тандеме и 20 лет назад. Фотографии - обязательно, на память.

Журналист Валерий Гамза: "Спасибо вам за экскурсию, за подарок, я как будто окунулся. Да еще и Сережу вижу, как часто видел его там, за камерой".

Ком в горле буквально на мгновение. По студии скучает, но передает эстафету молодому поколению с пожеланием - хранить добрые традиции телецентра, развивать их, достойно и гордо нести звание "мурманского телевизионщика".

Журналист Валерий Гамза: "Моё отношение к юбилею как к моему личному, это мой личный юбилей, потому что сопка Варничная для меня мой второй дом".





