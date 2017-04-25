В столице Заполярья подвели итоги детского конкурса "Рисунок Победы"

Кирилл Коган.

Проект главной городской газеты стартовал месяц назад. Откликнулись учащиеся практически всех школ, гимназий и лицеев. По итогам голосования лучшими признаны 8 работ. Их авторов наградили книгами, выпущенными к 100-летнему юбилею Мурманска. Главным же подарком для юных северян станет размещение их рисунков на билбордах. К 9 мая они украсят столицу Заполярья.

Участница конкурса "Рисунок Победы", ученица 7 "Б" класса МБОУ СОШ №38 г. Мурманска Анастасия Большакова: "В преддверии 9 мая меня вдохновила история, в которой молодая девушка спасла раненого солдата. Это очень проникновенно, надо помнить о подвигах наших прабабушек, прадедов, надо быть им благодарными за то, что у нас есть".

Всего мурманчане прислали на конкурс более 200 эскизов. Члены жюри отмечают - несмотря на юный возраст участников, работы очень серьезные. Ведь Победа - это не только праздничный салют. В рисунках боль и ужас войны, подвиг рядового солдата, дошедшего до Берлина".

Главный редактор газеты "Вечерний Мурманск" Виктор Хабаров: "Всего было выделено 8 билбордов, на этих билбордах и будут помещены детские рисунки. Значимость рисунков в том, что они будут расположены по пути следования праздничной колонны 9 мая - от улицы Челюскинцев, Карла Либкнехта, до поворота на улицу Александрова".









