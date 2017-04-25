Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.04.2017 18:15

Областной художественный музей приглашает северян оценить плакаты молодых художников

26 апреля в 16.00 в Мурманском областном художественном музее (ул. Коминтерна, 13) состоится торжественное открытие конкурсной выставки «Плакат молодых художников».

На областной выставке – уже четырнадцатой по счету ¬– преподаватели и ученики мурманской детской художественной школы, студенты Мурманского технологического колледжа сервиса и Мурманского арктического государственного университета представят работы в техниках рисунка и компьютерной графики. Лучшие из них будут выбраны в номинациях «Сохранение культурного и исторического наследия», «Плакат социальной направленности» и «Событийный плакат».
 
Плакаты победителей пополнят фонды областного художественного музея. Работа, набравшая наибольшее число голосов посетителей, будет удостоена приза зрительских симпатий.

Выставка продлится до 14 мая.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.08
Евро = 60.85
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.