Областной художественный музей приглашает северян оценить плакаты молодых художников

26 апреля в 16.00 в Мурманском областном художественном музее (ул. Коминтерна, 13) состоится торжественное открытие конкурсной выставки «Плакат молодых художников».



На областной выставке – уже четырнадцатой по счету ¬– преподаватели и ученики мурманской детской художественной школы, студенты Мурманского технологического колледжа сервиса и Мурманского арктического государственного университета представят работы в техниках рисунка и компьютерной графики. Лучшие из них будут выбраны в номинациях «Сохранение культурного и исторического наследия», «Плакат социальной направленности» и «Событийный плакат».



Плакаты победителей пополнят фонды областного художественного музея. Работа, набравшая наибольшее число голосов посетителей, будет удостоена приза зрительских симпатий.



Выставка продлится до 14 мая.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /