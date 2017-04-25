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25.04.2017 17:10

Изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Зеленоборский

Заместитель председателя Комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова приняла участие в заседании Совета депутатов г.п. Зеленоборский по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона с июля 2017 года.

Согласно пункту 43 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400, по решению представительного органа муниципального образования предельные индексы могут превышать индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту РФ.

В ноябре 2016 года состоялось заседание Совета депутатов г.п. Зеленоборский, на котором был рассмотрен вопрос об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в поселке на 2017 год с 1 июля в размере 8,5%, что затронуло только 0,78% жителей муниципального образования.

Необходимость рассмотрения указанного вопроса обусловлена исторически сложившимся заниженным тарифом на тепловую энергию, установленным для Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (с. Княжая Губа). Согласование указанного превышения коснулось только тарифа на тепловую энергию для вышеуказанной организации.

В отношении остальных населенных пунктов тарифы на коммунальные ресурсы на 2017 год с 1 июля установлены таким образом, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не превысит 5,5% (согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации). Более того, по расчету Комитета по тарифному регулированию Мурманской области рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги у потребителей, где тепловую энергию предоставляют нижеуказанные теплоснабжающие организации, составит (при одинаковом наборе коммунальных услуг и в сопоставимых объемах потребления):

1. МУП ЖКХ «Вымпел» – не превысит 1%;

2. МУП «Услуги ЖКХ» – не превысит 2%;

3. АО «Мурманэнергосбыт» – не превысит 1%.

Таким образом, в большинстве населенных пунктов г.п. Зеленоборский в целях сдерживания роста тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей АО «Мурманэнергосбыт» тариф на тепловую энергию остается неизменным с 1 июля 2014 года, а для МУП «Услуги ЖКХ» и МУП ЖКХ «Вымпел» (ранее – МУП ЖКХ «Доверие») – с 1 июля 2015 года.

Тариф на тепловую энергию  на период с 1 июля 2016 по 30 июня 2017 для Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (с. Княжая Губа) установлен в размере 1 251,57 руб./Гкал.

С учетом параметров, определенных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, комитетом произведены расчеты тарифа на тепловую энергию Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (с. Княжая Губа), который с 1 июля 2017 по 30 июня 2018 составит 1 391,75 руб./Гкал.

/ Комитет по тарифному регулированию Мурманской области /
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