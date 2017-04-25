Весело рассказать о серьезной теме - охране труда. В Мурманске проходит традиционный конкурс "Весенние фантазии"

Светлана Деменева.

В Мурманске сегодня наступила весна. Ее приход всегда в шутку связывают организаторы с конкурсом "Весенние фантазии", который проходит почти 20 лет среди образовательных учреждений города. Каждый год тема разная. В этот раз участникам предстоит весело рассказать о серьезной теме - охране труда. Конкурс и проходит в преддверии Всемирного дня охраны труда. Он отмечается 28 апреля. Соревнуются участники в двух номинациях - на лучший плакат по теме охраны труда и лучший номер на сцене.

Председатель мурманской организации профсоюза работников народного образования и науки Мурманской области Елена Меркушева: "В этом году мы впервые проводим областной конкурс. Я думаю, что он станет любимым. География нашего конкурса расширяется. Впервые в этом году примет участие Кандалакша, Печенгский район, Мончегорск, Полярные Зори. Это те территории, которые хотели бы участвовать в этом замечательном мероприятии".

На сцене много шуток. На самом деле, в школах и дошкольных учреждениях очень суровые требования к охране труда. Это касается не только детей, но и взрослых сотрудников. Расстановка и высота парт, одного цвета ламп у светильников, площадь помещения на одного ребенка, нормативы в столовой, санитарные правила и правила пожарной безопасности.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Я могу сказать, что за 6 лет работы главой администрации, я пока не сталкивался с серьезными нарушениями. Повод ли это пошутить - знаете, наверное, да. Самое главное, чтобы шутки над вот этим вопросом остались вот в этом зале".







