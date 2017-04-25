Заместитель губернатора Евгений Никора принял участие в совещании о ходе подготовки к пожароопасному сезону в лесах

Заместитель председателя Правительства России Александр Хлопонин провел видеоселекторное совещание о ходе подготовки к пожароопасному сезону в лесах. В совещании приняли участие представители субъектов федерации, в их числе – заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, министр природных ресурсов и экологии региона Эльвира Макарова, председатель регионального комитета по обеспечению безопасности населения Владимир Воротников.

В ходе совещания Александр Хлопонин отметил, что подготовка к пожароопасному сезону находится на особом контроле Правительства РФ. В Мурманской области пожароопасный сезон, предположительно, начнется со второй декады мая. В соответствии с предварительным прогнозом пожарной опасности в лесах на май 2017 года на территории Мурманской области прогнозируется обстановка в пределах средних многолетних значений.



/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /