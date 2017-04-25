В Мурманске продолжается обновление памятных досок героям Великой Отечественной войны

Елена Белкина.

В своей мастерской известный заполярный мастер Александр Арсентьев работает над скульптурными изображениями двух Героев Советского Союза, чьи имена носят улицы областного центра - Ивана Сивко и Зои Космодемьянской. Впервые в нашем городе памятная доска легендарной партизанке будет выполнена в угловом варианте. Ее установят на Первомайском Доме культуры.

Cкульптор Александр Арсентьев: "Хочется выложиться на полную силу, хочется, чтобы эти доски носили еще немного и просветительский характер, чтобы молодежь, которая подрастает, тоже обращала на них внимание и как-то ориентировала по ним свою жизнь".

Александр Арсентьев - сын фронтовика, автор многих памятников, посвященных защитникам Заполярья, считает своим долгом увековечивание памяти россиян, отдавших свою жизнь за Родину. Поэтому так близка ему инициатива депутатов горсовета по приведению в порядок памятных мест.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Эти работы очень важны для мурманчан с точки зрения и истории родного края, и с точки зрения воспитания патриотизма, и с точки зрения дани памяти героям Великой Отечественной войны. Уже поступают такие предложения, чтобы мы обратили внимание на памятную доску партизанам, на памятную доску Саше Ковалеву, Гагарину, Подстаницкому. Самое главное, что мы делаем - возвращаем память".







