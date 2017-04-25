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25.04.2017 16:45

Состоялась рабочая встреча губернатора Марины Ковтун и председателя Северо-Западного банка Сбербанка Виктора Вентимилла Алонсо

Алексей Котович.

Сегодня в Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Марины Ковтун и председателя Северо-Западного банка Сбербанка Виктора Вентимилла Алонсо. Открывая встречу, Марина Ковтун отметила, что Сбербанк был и остаётся надёжным партнёром правительства Мурманской области, оказывает весомую поддержку малому и среднему предпринимательству региона, активно помогает областному правительству реализовывать социально значимые проекты.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Важно отметить, что банк всегда идет навстречу, даже в сложных обстоятельствах. В качестве примера я хотела бы напомнить ситуацию с сельхозпредприятием "Тулома" – мировое соглашение, которое мы подписали со Сбербанком, позволило вывести из банкротства крупнейшее хозяйство области".
В рамках рабочей встречи стороны обсудили переход сотрудников бюджетной сферы на карту национальной платежной системы "Мир" и другие темы. Виктор Вентимилла Алонсо подчеркнул, что партнерские отношения между Сбербанком и правительством Мурманской области могут являться примером для других субъектов федерации.
Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо: "Мы довольно много кредитуем субъекты бизнеса различной формации - малый бизнес, средний, крупный. Есть проекты, которые новые и которые мы пытаемся делать. Это модернизация системы теплоснабжения".
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