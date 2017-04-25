Мурманская область – активный участник конкурса городов России «Города для детей»

Конкурс проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России. В этом году конкурс называется «Семья и город – растем вместе».



Традиционно конкурсанты делятся на четыре категории: административные центры, города с населением более 100 тысяч человек, города, в которых проживают от 20 до 100 тысяч человек, и совсем небольшие города с населением менее 20 тысяч человек.



Среди регионов лидером по числу участников конкурса оказалась Челябинская область, из которой получено 17 заявок. Всего на одну заявку меньше поступило из Ростовской области. Из Самарской, Московской, Мурманской областей и Республики Башкортостан подано по 14 заявок. Полный список конкурсантов размещен на сайте фонда.



Основной информационной площадкой конкурса «Семья и город – растем вместе» является портал «Я – родитель», где уже создан специальный раздел, на котором можно будет найти ссылки на презентационные страницы городов в социальной сети Facebook, информацию о мероприятиях, прошедших в рамках акции «А у нас во дворе…», а также другие материалы.



Всероссийская встреча представителей городов-участников конкурса «Города для детей» состоится 25-26 мая в Республике Крым.



/ Министерство социального развития Мурманской области /



