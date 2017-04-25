Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд»

«Новый взгляд» – крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Он дает возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения. За 8 лет реализации проекта в адрес дирекции поступило более 38 тысяч работ из всех регионов страны.



В Год экологии в России главной темой конкурса стала «Экология». Принимаются также работы и другой актуальной тематики: «Безопасность жизни», «Дорогой добрых дел», «Живи ярко», «Здоровый образ жизни», «Трезвая Россия», «История», «Борьба с коррупцией», «Наша культура», «Любовь», «Мир равных возможностей», «Проблемы молодежи», «Моя семья – мое богатство», «Образование», «Правопорядок», «Моя профессия», «Спорт» – а также работы на свободную тему.



Конкурс проводится в номинациях «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик».



Работы принимаются по 29 сентября на официальном сайте конкурса, там же представлена подробная информация о его проведении.



Проект реализуется Межрегиональным общественным фондом «Мир молодежи» при поддержке Государственной Думы РФ, федеральных ведомств и крупных некоммерческих организаций страны.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /