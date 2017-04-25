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25.04.2017 15:05

Защитный экран вокруг Мурманского морского торгового порта будет стоить 650 миллионов рублей

Инвестиции Мурманского морского торгового порта на реализацию экологических проектов в городе ежегодно превышают 200 млн рублей, об этом на депутатском часе заявил генеральный директор ММТП Александр Масько. По его словам, порт продолжит участвовать в городских экологических мероприятиях.

«В этом году хотим увеличить количество зелёных насаждений, а в 2018 году планируем вложить в экологию порядка 300 млн рублей по двум основным направлениям – воздух и вода», – пояснил Масько.

В частности, к июлю этого года планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения для сбора ливневых стоков. Воды будут очищаться для повторного использования в системе пылеподавления, фактически создавая замкнутый оборот воды. В случае, если система начнет работать на полную мощность, концентрация взвешенных веществ снизится практически на 100%, а воды не будут сливаться в Кольский залив.

Кроме того, сейчас на территории порта работают четыре стационарных и три мобильные пылеподавляющие пушки. Системы функционируют с учётом северного климата, отмечает Масько.

В планах компании – установка на территории порта пыле- и ветрозащитных экранов.

«Год назад мы говорили об этом только на внутренних совещаниях, потому что не представляли, насколько это реализуемо. Сейчас мы посмотрели, как это реализовано в странах Азии, и в первую очередь в Китае и Японии – вся технологическая площадка по периметру закрывается перфорированными экранами из металла, либо из пластмассовых компонентов, длиной 2,5 км и высотой примерно 20 метров», – рассказал Масько.

По его словам, если проект успешно пройдет Главгосэкспертизу, то уже к концу нынешнего года ММПТ сможет приступить к его реализации. Согласно предварительным оценкам, экраны снизят количество угля, попадающего за пределы порта на 90%, однако на реализацию проекта необходимо 650 млн рублей. Дизайн экранов станет предметом общественных слушаний и обсуждений с городскими властями, добавил Масько.

Депутаты и руководство города высоко оценили меры, предпринимаемые Мурманским морским торговым портом в сфере экологии. Это привело к действительному снижению жалоб, а значит экологические мероприятия доказали свою эффективность.

/Мурманский морской торговый порт/
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