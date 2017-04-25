Организацию береговой программы для паромных туристов обсудили участники рабочей встречи в правительстве Мурманской области

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области провело рабочую встречу по формированию береговой программы для паромных туристов.

В совещании приняли участие представители комитета по экономическому развитию администрации Мурманска, Русского географического общества, турбизнеса и Центра кластерного развития. Оно было организовано с целью выработки основных направлений работы по расширению и адаптации экскурсионных береговых программ для паромных туристов с учетом их специфики.

Перед участниками выступили представители министерства, Центра кластерного развития, также были выслушаны точки зрения представителей турбизнеса по расширению туристских предложений региона. Представители бизнеса обратили внимание на основные проблемы, препятствующие развитию в том числе паромного туризма. Они предложили новые идеи по устранению недочетов и по усовершенствованию инфраструктуры Мурманска для приема туристов.

По итогам встречи решено объединить береговые программы, предлагаемые региональными туроператорами, в единый каталог с включением в него основных объектов размещения, питания, точек реализации сувениров местных производителей.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области