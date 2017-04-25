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25.04.2017 14:26

Мурманчанка Алёна Даронда на Всероссийской олимпиаде профмастерства стала лучшей по специальности «Прикладная информатика»

Студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Алёна Даронда на Всероссийской олимпиаде профмастерства стала лучшей по специальности «Прикладная информатика».

В Москве в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей «Информатика и вычислительная техника».

Честь Мурманской области в финале олимпиады отстаивала студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Алёна Даронда.
 
Девушка достойно справилась со всеми заданиями и стала победителем среди участников по специальности «Прикладная информатика (по отраслям)». Также Алёна стала лучшей в номинации «За отличное выполнение профессионального задания» и была награждена отдельной грамотой.

В общем зачете Алёна заняла 4 место из 58 участников заключительного этапа.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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