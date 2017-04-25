В Мурманске рассмотрели вопрос о структуре и штатной численности региональной Контрольно-счетной палаты

Елена Белкина.

Сегодня комитет по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной Думы рассмотрел вопрос о структуре и штатной численности региональной Контрольно-счетной палаты. С изменением подходов к бюджетному процессу, главный финансовый документ области верстается по программному принципу. Расходы привязаны к конкретным показателям выполнения госпрограмм. Поэтому возрастает роль контрольного органа, способного дать независимую оценку эффективности расходов. Для усиления аналитического направления работы счетной палаты, вместо 3-х аудиторских направлений будет введено 4. При этом количественный состав не изменится. Сегодня, там работают 22 специалиста.

Председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (фракция " Единая Россия") Борис Пищулин: "Такой экспертно- аналитический подход к работе, он позволяет предвидеть возможные риски в исполнении бюджета, в недополучении доходов, возможно закладывание средств на те результаты, которые могли быть достигнуты меньшими ресурсами. Сегодня мы меняем структуры Контрольно-счетной палаты, расширяя направление аудиторской деятельности для того, чтобы увеличить объем аналитической работы, это полезно будет всем".

Также комитет рассмотрел Порядок возмещения расходов депутатам, работающим в областной Думе на профессиональной и непрофессиональной основах, по найму жилых помещений . Как подчеркнули на заседании, - сейчас лишь закрепляются нормы, принятые еще при первом составе Думы. В нынешнем 6-м созыве - треть депутатов работают на неосвобожденной основе. Никакого увеличения расходов не произойдет.





