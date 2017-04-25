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25.04.2017 14:00

Зима отступает. Фонд капремонта возобновил фасадные и кровельные работы жилых домов

Светлана Деменева.

Как только позволила погода, Фонд капремонта возобновил работы. В первую очередь в домах, которые не успели отремонтировать в прошлом году. Всего в этом году на ремонты в нашем регионе будет направлено более миллиарда рублей. Уже отремонтировано 13 домов в Оленегорске, запланирована замена 12 лифтов. Там, где ход работ контролируют управляющие компании, качество ремонтов выше.
Главный специалист Фонда капитального ремонта(п. Ревда) Сергей Хармич : "Подрядчики к приемке работ устраняют все замечания, которые возникают в процессе работы, и на приемку выходят уже без претензий".
Впервые за время работы программы начались ремонты крыш в поселке Ревда. Из-за отдаленности населенного пункта, пришлось долго искать подрядчиков. Уже завершена кровля одного из домов - по улице Победы. На очереди соседний. Жилой фонд Ревды практически весь требует ремонта. В общей сложности это 50 многоэтажных домов. Выбрали самые старые.
Заместитель главы администрации п. Ревда Виталий Деньгин: "Начало положено. Вот в таких трехэтажных сталинских домах Победы 14, 16 - в этом году, в следующем - Комсомольская. Надеемся, что если в следующем году в таком же объеме будет сделан ремонт, нам это очень и очень нравится".
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