Финансовая поддержка из областной казны. В Мурманске стартовал первый этап конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям

Артем Дашевский.

Сегодня в Мурманске стартовал первый этап конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям. После того как Федеральный Минэк свернул свою часть программы, финансирование исключительно за счет областного бюджета. Глава региона Марина Ковтун не раз подчеркивала, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, работа в данном направлении будет продолжена. Выделяемые средства, а сегодня это порядка семи миллионов рублей, своего рода инвестиции в создание на территории региона новых рабочих мест и наполнения бюджета за счет налогов.

Директор ГОБУ Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор Андрей Шарков: "Максимальная сумма для заявки объединенной нескольких заявителей - это миллион рублей. Если заявитель один, то соответственно максимальная сумма 500 тысяч рублей, но фактически сумма определяется исходя из реальной затрат, которые предусмотрены бизнес-планом. Поэтому минимальной суммы и нет и цифра фактически у всех разная".

На рассмотрение комиссии поступило 60 бизнес-планов. Направления разные. Услуги, образование. Много стартапов в сфере туризма - ездовой спорт, морская рыбалка, экологический туризм. Начинающие предприниматели из Ковдора хотят открыть хостел. С каждым годом в моногород зимой увеличивается поток туристов. В основном, любителей горнолыжного спорта. Если получат грант, то смогут на первом этапе единовременно размещать порядка 20 гостей. Срок окупаемости проекта - один год.

Начинающий предприниматель, г. Ковдор Иван Познуков: "Город перспективный, начинает развиваться очень хорошо. Там лыжный курорт зимой, спортивный комплекс. Там есть градообразующее предприятие, на которое тоже постоянно командировочные люди приезжают. И проблема с проживанием существует".