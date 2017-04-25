Сборная Мурманской области одержала уверенную победу в международном конкурсе профессионального мастерства «Arctic Skills 2017» и принесла региону 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.

В рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с Управлением образования Губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) состоялся международный конкурс профессионального мастерства «Arctic Skills 2017», ставший настоящим праздником молодых профессионалов из трех стран Баренцева Евроарктического региона.

В течение двух дней 39 студентов профессиональных образовательных организаций из России, Норвегии и Финляндии соревновались по 12 компетенциям: Сварочные технологии, Электромонтаж, Системное администрирование, Сантехнические работы, Малярные работы, Плотницкие работы, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Поварское дело, Медицинский и социальный уход, Парикмахерское искусство, Саамское рукоделие, Оленеводство.

На семи специально оборудованных площадках участники выполняли задания, подготовленные для каждой компетенции международными командами экспертов.

Гости конкурса «Arctic Skills 2017» стали свидетелями яркого и захватывающего действа – профессионального творчества молодых, но уже состоявшихся мастеров своего дела. Ловко резали овощи повара, умело обращались с лежачими больными медики, увлеченно разбирали автомобильные двигатели автомеханики, сосредоточенно и серьезно выполняли свои задания электромонтажники. После посещения площадки, где «колдовали» парикмахеры, всем захотелось сделать такие же прически, а профессионалы-сварщики высоко оценили точность и красоту сварочных швов. Неподдельный интерес вызвали соревнования по компетенциям традиционных северных промыслов. Молодые оленеводы проявили недюжинную сноровку в обращении с оленями, а мастерицы-рукодельницы буквально на глазах сотворили из кусочков кожи, меха и бисера оригинальные саамские сумки-кисы.

Параллельно с соревнованиями проходила деловая программа конкурса. За «круглым столом» специалисты системы профессионального образования, эксперты профессиональных сообществ и представители работодателей из трех стран обсудили перспективы продвижения международных конкурсов профессионального мастерства, особенности профессионального образования в странах Баренцева региона. Участники дискуссии были единодушны в том, что конкурсы «Arctic Skills» дают молодежи мощный мотивационный импульс к достижению высот профессионального мастерства, творческая соревновательная атмосфера конкурса позволяет испытать яркие положительные эмоции, укрепляет уверенность в профессиональном выборе. В ходе дискуссии неоднократно подчеркивалась необходимость расширять географию конкурса, привлекая к участию молодых профессионалов из северных областей России и других стран Арктического региона.

На торжественной церемонии награждения победителей международного конкурса профессионального мастерства «Arctic Skills 2017» участников поздравили министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, начальник управления образования Губернии Финнмарк (Норвегия) Лисбет Сандтроен, представитель Саамского образовательного института (Инари, Финляндия) Тииса-Мария Накколло Ярви.

В общекомандном зачете российские участники завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали, участники из Норвегии – 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали, представители Финляндии заслужили 2 «золота», 3 «серебра» и 2 «бронзы».

Россию в конкурсе представляли студенты Мурманского индустриального колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса, Кандалакшского индустриального колледжа, Мурманского строительного колледжа, Кольского транспортного колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского медицинского колледжа, Северного национального колледжа, Мончегорского политехнического колледжа.

Международный конкурс профессионального мастерства «Arctic Skills 2017» завершился. В торжественной обстановке Россия передала эстафету Финляндии, которая примет участников конкурса в 2018 году.





/ Министерство образования и науки Мурманской области /



