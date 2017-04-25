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25.04.2017 17:40

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась областная Олимпиада «Эколят – Молодых защитников Природы»

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области, Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий 22 апреля 2017 года в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята», «Эколята  – дошколята», «Молодые защитники природы» на площадке  Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» впервые прошла Олимпиада «Эколят – Молодых защитников природы».

В Олимпиаде приняли участие 14 команд, объединивших 190 обучающихся 5 – 14 лет из дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного и общего образования гг. Мурманска, Кировска, Оленегорска, Кольского района, ЗАТО Александровск и Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».
Участники успешно справились с конкурсными испытаниями «Визитная карточка», «Цветочное ориентирование», «В мире животных», «Подводный мир», «Экоэрудиты», эколого-ботанический квест «Планета земля», викторина «Экосолнышко», игра «Птицы нашего края».
Дети с особым интересом приняли участие в работе интерактивных площадок. Дошколята в студии анимационного творчества создали экомультик, учащиеся младшего школьного возраста научились создавать своими руками экоподарки. 
Победители Олимпиады награждены дипломами и кубками, все участники получили сертификаты «Эколят – Молодых защитников Природы».

Министерство образования и науки Мурманской области
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