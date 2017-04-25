В Галерее безопасности Мурманской области состоялась выставка-беседа, посвященная 31-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС

В рамках Года гражданской обороны в Галерее безопасности Мурманской области состоялась выставка-беседа с учащимися Мурманского колледжа экономики и права, посвященная 31-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Организаторы мероприятия (представители Главного управления МЧС России по Мурманской области и регионального Управления ГОЧСиПБ) специально подготовили временную экспозицию печатных изданий по теме «Радиационная безопасность». Причем особое внимание было уделено информационному взаимодействию с общественностью в случае ядерной или радиологической ситуации как одной из наиболее важных задач в управлении чрезвычайными ситуациями.

Дело в том, что в век развития информационных технологий информирование общественности по вопросам, касающимся радиации, является сложной задачей. Ведь, порой, событие, которое специалистами или службами экстренного реагирования даже не рассматривается как аварийная ситуация, может совершенно иначе восприниматься населением. В связи с этим на примере опыта, полученного в результате произошедших ядерных и радиологических (радиационных) аварийных ситуаций, организаторы выставки-беседы объяснили участникам мероприятия опасности и риски получения информации из неофициальных источников, важность доверия сведениям, предоставляемым официальными органами, и, соответственно, четкого выполнения надлежащих защитных мер людьми, находящимся в опасности, и сохранения спокойствия теми лицами, кто не подвергается прямой опасности.

Также в рамках беседы были рассмотрены основные понятия, связанные с радиацией. Участникам мероприятия рассказали о типах радиации, воздействии радиации от природных и искусственных источников, дозах облучения и мерах безопасности в случае аварийных ситуациях.

Главное управление МЧС России по Мурманской области