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25.04.2017 17:00

В областной научной библиотеке состоится литературная встреча с норвежским писателем Роем Якобсеном

27 апреля в 17.30 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, Конференц-зал, 3 этаж) состоится встреча с норвежским писателем Роем Якобсеном в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц 2017».

Рой Якобсен - классик скандинавской литературы, автор двадцати книг и лауреат многочисленных литературных премий. Его книги переведены на иностранные языки, включая русский. Отличительной чертой его творчества является «универсальность». Он одинаково талантлив как в создании коротких, наполненных психологизмом рассказов, так и в написании романов на исторические темы. В своих книгах он предстает тонким психологом, искушенным наблюдателем и прекрасным рассказчиком.
Встреча писателем будет проходить на норвежском языке с последовательным переводом на русский. Ведущая вечера -  известный мурманский филолог Ольга Пожидаева. Читатели смогут задать  Рою Якобсену вопросы и получить автограф.
Мероприятие проходит при поддержке Генерального консульства королевства Норвегия в Мурманске и информационного агентства NORLA (Норвежская литература за рубежом).

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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