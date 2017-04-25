В областной научной библиотеке состоится литературная встреча с норвежским писателем Роем Якобсеном

27 апреля в 17.30 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, Конференц-зал, 3 этаж) состоится встреча с норвежским писателем Роем Якобсеном в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц 2017».

Рой Якобсен - классик скандинавской литературы, автор двадцати книг и лауреат многочисленных литературных премий. Его книги переведены на иностранные языки, включая русский. Отличительной чертой его творчества является «универсальность». Он одинаково талантлив как в создании коротких, наполненных психологизмом рассказов, так и в написании романов на исторические темы. В своих книгах он предстает тонким психологом, искушенным наблюдателем и прекрасным рассказчиком.

Встреча писателем будет проходить на норвежском языке с последовательным переводом на русский. Ведущая вечера - известный мурманский филолог Ольга Пожидаева. Читатели смогут задать Рою Якобсену вопросы и получить автограф.

Мероприятие проходит при поддержке Генерального консульства королевства Норвегия в Мурманске и информационного агентства NORLA (Норвежская литература за рубежом).

Комитет по культуре и искусству Мурманской области