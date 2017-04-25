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25.04.2017 16:40

В апатитском следственном изоляторе создан культурно-выставочный уголок

В следственном изоляторе №2 города Апатиты начал свою деятельность культурно-выставочный уголок.

Его создание является результатом совместной деятельности сотрудников данного режимного учреждения и научных, культурных учреждений города Апатиты: Центра гуманитарных проблем Баренц Региона Кольского научного центра РАН, Централизованной библиотечной системы г. Апатиты, городского Дворца культуры имени Егорова В.К., а также Молодежного социального центра.
По словам сотрудника группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными СИЗО-2 Евгения Тимофеева, культурно-выставочный уголок создан с целью популяризации краеведческого документального наследия среди сотрудников УИС, а также расширения кругозора и преодоления социальной изолированности заключенных под стражу и осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения.
В работе уголка планируется не только демонстрация тематических музейно-выставочных и книжных экспонатов, но и проведение тематических встреч с сотрудниками вышеуказанных учреждений науки и культуры, в том числе и мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.
С 24 апреля по 10 мая в СИЗО-2 проходит первая выставка «Маршрут по городам России», которая ознакомит посетителей с историей возникновения туристических маршрутов по Золотому и Серебряному кольцу России, а также с историей городов данной территории. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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