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25.04.2017 15:25

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие c пострадавшим

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

24 апреля примерно в 14 часов 15 минут на 1293 км автодороги Р-21 "Кола", во время движения автомобиля «Мерседес» произошел взрыв покрышки заднего правого колеса, в результате чего водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пассажир - женщина 54 лет - госпитализирована.
При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 383 нарушения Правил дорожного движения.
40 нарушений допущено пешеходами, 2 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 13 водителей.
Выявлено 10 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 134 нарушения ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 62 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).
Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.
Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.
Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.


УГИБДД УМВД России по Мурманской области
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