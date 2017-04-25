Купить топливо за 230 тысяч рублей. Мурманчанин стал очередной жертвой мошенников

Елена Ястребова.

Купить топливо за 230 тысяч рублей. Интернет-мошенники продолжают обманывать северян. В отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что является генеральным директором одной из фирм. На днях он просматривал информацию о продаже топлива. И на одном из сайтов наткнулся на очень выгодное предложение. Недолго думая, мурманчанин связался с "продавцом". Обговорив все детали и цену, мужчина перевел оплату. После этого мобильник "продавца" оказался недоступен, а объявление удалено. Возбуждено и расследуется уголовное дело.





