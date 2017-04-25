Названы победители регионального конкурса «Педагогический триумф – 2017»

В Мурманской области завершился региональный конкурс «Педагогический триумф – 2017», организаторами которого являются Министерство образования и науки Мурманской области и Институт развития образования Мурманской области.

Конкурс состоялся по номинациям «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Педагог-психолог Мурманской области». Участие в нем приняли 23 педагога, из них шесть – дебютанты.

Педагоги представили свой опыт в воспитании, дополнительном образовании детей, психолого-педагогической деятельности. По мнению жюри, конкурсные мероприятия прошли на высоком профессиональном, творческом и эмоциональном уровне.

Победителем конкурса в номинации «Сердце отдаю детям» стала Вера Кузьминская, педагог дополнительного образования Дома детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина ЗАТО Александровск г. Гаджиево. Финалисты номинации: Наталья Андреещева, педагог дополнительного образования дома детского творчества № 1 п.г.т. Никель; Ольга Нужнова, педагог дополнительного образования Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Среди дебютантов победу одержал Александр Григорьев, преподаватель по классу баяна и аккордеона Детской школы искусств п. Сафоново.

Победителем конкурса в номинации «Воспитать человека» стала Елена Тригубенко, социальный педагог школы № 12 ЗАТО г.Североморска. Финалисты: Ксения Архипова, учитель русского языка и литературы мурманской школы № 37, Лариса Вдовенко, учитель начальных классов школы № 1 г. Кандалакши. Финалист конкурса «Педагогический дебют» – Анастасия Глотова, учитель начальных классов школы № 14 г. Апатиты.

Победителем конкурса в номинации «Педагог-психолог Мурманской области» стала Наталья Черепанова, педагог-психолог мурманской школы № 28. Финалисты номинации: Елена Паничева, педагог-психолог школы № 13 г. Мурманска, Светлана Поломошнова, педагог-психолог североморской школы полного дня.

Конкурс проводился с целью повышение значимости и престижа профессии педагогического работника, общественного и профессионального статуса педагогических работников и образовательных организаций Мурманской области, которые они представляют.





/ Министерство образования и науки Мурманской области /