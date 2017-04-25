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25.04.2017 15:10

В Мурманске школьников дорожной грамоте учили полицейские и сказочные герои

Ребята из отряда Юных инспекторов дорожного движения дополнительной образовательной организации «ПрофСтарт» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели для начальных классов школы №57 увлекательное занятие по дорожной грамотности.

Юные артисты показали музыкальный театрализованный спектакль по правилам дорожного движения - «Вовка в стране дорожных знаков». Всем известные сказочные герои Вовка и двое из ларца, одинаковых с лица, вовлекли детей в веселую музыкальную игру по изучению «правильного поведения на дороге».

В ходе познавательного представления ребята разбирали, как правильно себя вести в той или иной «дорожной ловушке». Инспектор ГИБДД напомнила основные правила поведения на проезжей части, рассказала об обязательном использовании светоотражающих элементов на одежде, а также обратилась к присутствующим родителям, призывая взрослых к внимательности и бдительности.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)
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