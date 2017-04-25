В Мурманске местный житель осужден за кражу имущества

Заместителем прокурора Мурманской области Юрием Дюжевым поддержано государственное обвинение в Октябрьском районном суде г. Мурманска по уголовному делу в отношении мужчины, обвинявшегося в двух кражах имущества, одна из которых совершена с незаконным проникновением в жилище. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

В судебном заседании стороной обвинения доказано и судом установлено, что ранее судимый за грабежи, находясь на испытательном сроке, в ночное время в период с 25 ноября 2016 по 01 декабря 2016 похитил из квартиры своей родственницы золотые украшения на общую сумму 6 800 рублей.

Он же в период с 09 декабря 2016 по 14 декабря 2016 незаконно при помощи ключа проник в квартиру по ул.Фролова в г.Мурманске, откуда похитил имущество общей стоимостью 28 тыс. рублей.

Приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска мужчине назначено наказание по ч.1 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества) в виде 4 месяцев лишения свободы, по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Окончательное наказание с учетом предыдущей судимости обвиняемого назначено судом в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Мурманской области