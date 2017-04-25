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25.04.2017 10:35

Получить повреждения в ходе ссоры. Мужчина ударил своего приятеля ножницами

В дежурную часть отдела полиции Кандалакши поступила информация о драке в одной из комнат общежития на улице Комсомольская. 

Наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району получил информацию о происшествии от дежурной части отдела полиции и прибыл в общежитие.
На месте происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину 1979 года рождения с ранениями в области груди. Потерпевший пояснил, что получил повреждения в ходе ссоры, возникшей в момент распития спиртных напитков с его знакомым 1954 года рождения, который набросился на него с ножницами.
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали пострадавшему скорую помощь и, выяснив приметы злоумышленника, приняли меры для его поиска. В ходе проведения розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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