Дошколятам Мончегорска рассказали о безопасном поведении на водоемах в весенний период

Государственные инспекторы по маломерным судам инспекторского участка города Мончегорск Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели профилактические беседы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах в детскому саду №20.

Юным северянам рассказали о безопасном поведении детей на водоемах в зимний период, правилах пользования средствами спасения. Также спасатели напомнили ребятам об алгоритме действий при ЧС и оказании первой помощи и вручили познавательные памятки.

Главное управление МЧС России по Мурманской области