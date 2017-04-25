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25.04.2017 13:30

Дошколятам Мончегорска рассказали о безопасном поведении на водоемах в весенний период

Государственные инспекторы по маломерным судам инспекторского участка города Мончегорск Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели профилактические беседы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах в детскому саду №20. 

Юным северянам рассказали о безопасном поведении детей на водоемах в зимний период, правилах пользования средствами спасения. Также спасатели напомнили ребятам об алгоритме действий при ЧС и оказании первой помощи и вручили познавательные памятки. 

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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