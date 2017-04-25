Кольская АЭС: энергоблок №3 включен в сеть

23 апреля 2017 года в 13:43 энергоблок №3 Кольской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта. По состоянию на 25 апреля нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1143 МВт, в работе находятся энергоблоки №№1,2,3,4 атомной станции.

Суммарно выработка за 2017 год составила 3 779 млн кВтч. Всего с момента пуска Кольской АЭС выработано более 402 млрд. кВтч электроэнергии.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07 - 0,11 мкЗв/час (микроЗиверт в час).



Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.



Управление информации и общественных связей Кольской АЭС