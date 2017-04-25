Песни на языке коми, игры. Фольклорный ансамбль «Рытья Кыа» познакомит жителей области с народной культурой коми-ижемцев

25-27 апреля в Мурманской области состоятся гастрольные выступления коми-ижемского фольклорного ансамбля «Рытья Кыа».

Ансамбль «Рытья Кыа («Вечерняя заря»)», отметивший в прошлом году 30-летие, по праву считается визитной карточкой Краснощелья. Его участники бережно хранят культурное наследие предков: в репертуаре ансамбля песни на языке коми, игры, концертные театрализованные программы в формате деревенских посиделок с непосредственным вовлечением зрителей.

25 апреля в 19.00 коллектив выступит в санатории «Лапландия» в Мурмашах (ул. Полярная, 11). 26 апреля в 14.00 участники ансамбля проведут урок традиционной народной культуры для учеников мурманской школы № 58 (ул. Маклакова, 39). Ребята узнают об истории появления коми-ижемцев на Кольском Севере, познакомятся с культурой, традициями и обычаями народа. В этот же день в 18.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (ул. Пушкинская, 3) состоится творческая встреча ансамбля «Рытья Кыа» с фольклорными коллективами Мурманска. 27 апреля в 14.00 урок традиционной народной культуры пройдет в школе № 1 поселка Мурмаши (ул. Советская, 18).

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /