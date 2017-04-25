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25.04.2017 12:45

Новости УФССП России по Мурманской области

Он неоднократно пытался устроиться на работу, но каждый раз за любовь к «зеленому змею» терял ее. Последнее место работы - управляющая компания, в которой он проработал всего месяц и был уволен за прогулы.

Должник привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 17.14 КоАП и ст. 5.35.1 КоАП РФ, неоднократно был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. Кроме этого в отношении него было вынесено постановление о временном ограничении права выезда из Российской Федерации на 6 месяцев, составлен рапорт об обнаружении признаков состава преступления по ч.1 ст. 157 УК РФ и возбуждено уголовное дело.
Его мать совместно с сыном собиралась выехать на летний отдых в Белоруссию. Новость об ограничении права выезда из России и возбуждении уголовного дела заставили ее сдать билеты и оплатить часть задолженности в размере 20 тысяч рублей.
В настоящее время под присмотром своей мамы должник ищет работу. Пока вся сумма долга не будет погашена, южного солнца ему не увидеть.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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