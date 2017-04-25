Министерство здравоохранения Мурманской области начало кампанию по целевому набору в медицинские вузы

Министерство здравоохранения Мурманской области начало кампания по заключению договоров о целевом обучении в медицинских вузах с выпускниками образовательных учреждений региона.

На 2017 год Мурманской области предварительно согласовано 75 целевых мест в таких высших учебных заведениях, как Петрозаводский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Северный государственный медицинский университет, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия и Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова.

Кампания по целевому набору проводится ежегодно с целью снижения кадрового дефицита в отрасли.

При заключении договора министерством здравоохранения Мурманской области сразу же определяется место работы будущего врача. Данное условие направлено на плановое снижение дефицита врачей в нашем регионе и является главным условием целевого обучения. Кроме того, со всеми лицами, которые будут зачислены на обучение в вуз по целевому направлению, заключаются договоры, предусматривающие выплату региональной стипендии студентам в размере 3000 рублей в месяц.



В минувшем году по направлению на целевое обучение в медицинские вузы Северо-Запада зачислено 63 выпускника Мурманской области, за период с 2012 года – 238 человек.

Ознакомиться с порядком заключения договора можно на сайте министерства здравоохранения Мурманской области.

Заключение договоров будет осуществляться до 14 июня 2017 года.

/ Министерство здравоохранения Мурманской области /