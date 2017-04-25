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25.04.2017 15:40

Победителем конкурса «Учитель года Мурманской области – 2017» стал преподаватель физкультуры и ОБЖ Вячеслав Дмитриев

18 педагогов Мурманской области приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России». 

Организаторами конкурса «Учитель года Мурманской области-2017» являются Министерство образования и науки Мурманской области и Институт развития образования Мурманской области.

Состязания проводились в два этапа: заочный тур и три очных тура. Педагоги приняли участие в конкурсных мероприятиях: «Интернет-ресурс», «Методический семинар», эссе «Я – учитель», «Урок», «Образовательный проект», «Педагогический совет», «Мастер-классе», а также проявили профессиональный опыт, творческий потенциал и проектную культуру в условиях, максимально приближенных к повседневной практике учителя. Финалисты конкурса приняли участие в «круглом столе образовательных политиков» на тему «Свобода и ответственность учителя современной школы».

В конкурсе приняли участие 18 педагогов, из них пятеро – дебютанты. 

Победителем конкурса стал учитель физической культуры, преподаватель – организатор ОБЖ североморской школы № 11 Вячеслав Дмитриев.

Финалисты конкура: Светлана Волчецкая, учитель начальных классов средней школы №10 г. Кандалакши; Людмила Реймхен, учитель математики мурманской школы № 36 и Наталья Аболемова, учитель английского языка Молочненской школы. 

В группе «Педагогический дебют» победителем стал Дмитрий Величутин, учитель биологии североморской № 5.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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