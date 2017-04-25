Международный культурный фестиваль "Птица Баренц" продолжает свой полёт по Кольскому полуострову

Андрей Зайцев.

Международный фестиваль культур "Птица Баренц" продолжает свой полёт по Кольскому полуострову. Две новые фотовыставки открылись в областном краеведческом музее. Консульство Финляндии принимало участие в подготовке экспозиции "Золотое поколение", норвежские партнеры оказали поддержку проекту "Норвежский дизайн - взгляд через столетие".

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Каждый раз организаторы представляют нам какое-то новое видение, какую-то ранее нам не известную страницу из культуры своих стран. Причём культуры в широком смысле".

В центре внимания - скандинавский дизайн. По словам организаторов, одна из главных общих для двух стран составляющих этого направления культуры - удобство и функциональность. Представители консульств пришли в одежде, которую они считают образцом скандинавского дизайна.

Помощник консула мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Пёюхёнен: "Здесь в Мурманске я встретила жену бывшего консула Светлану, она дизайнер. И она сделала мне из моих штор уникальный пиджак".

Генеральный консул Королевства Норвегия в г. Мурманске Уле Андреас Линдеман: "Есть модненькие галоши. Может быть телевидение снимет мои галоши. Они как и были".