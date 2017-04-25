Новшества в законах, методики выявления профзаболеваний, недостатки в системе санитарного надзора. В Мурманской области начались мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню охраны труда

Яков Осетров.

В Мурманской области начались мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню охраны труда. Он отмечается 28 апреля. Статистика печальна. Каждый день на рабочих местах гибнут почти 6 тысяч жителей Земли. На областной конференции специалисты обсудили новшества в законах, методики выявления профзаболеваний, а также недостатки в системе санитарного надзора и специальных экспертиз.

Председатель Мурманского облсовпрофа Александр Первухин: "Лаборанты - они производят замеры и потом выдают эти замеры специалисту, который даже не побывал на предприятии, а делает своё заключение. Это негативные моменты, и с ним нам нужно каким-то образом бороться".

По мнению участников конференции, профилактику травматизма надо начинать с самого детства. С этой целью в Заполярье устраивают выставки средств защиты и проводят конкурсы рисунков. В этом году первые места заняли Артём Акопян из Полярных Зорь и юные мурманчане - Полина Губанова, Виктория Романова и Екатерина Ильченко. Они обрели бесценные знания, которые помогут сохранить жизнь. Важна профилактика и для взрослых.

Председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный: "Количество несчастных случаев снизилось на 20%, количество погибших также уменьшилось с 25 до 17 человек. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Наша основная задача, чтобы не только работодатели приняли участие в мероприятиях по охране труда, но и сами работники относились к этому всесторонне. Давали себе отчёт, что их жизнь - в их же руках".





