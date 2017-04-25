Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.04.2017 11:40

Новшества в законах, методики выявления профзаболеваний, недостатки в системе санитарного надзора. В Мурманской области начались мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню охраны труда

Яков Осетров.

В Мурманской области начались мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню охраны труда. Он отмечается 28 апреля. Статистика печальна. Каждый день на рабочих местах гибнут почти 6 тысяч жителей Земли. На областной конференции специалисты обсудили новшества в законах, методики выявления профзаболеваний, а также недостатки в системе санитарного надзора и специальных экспертиз.
Председатель Мурманского облсовпрофа Александр Первухин: "Лаборанты - они производят замеры и потом выдают эти замеры специалисту, который даже не побывал на предприятии, а делает своё заключение. Это негативные моменты, и с ним нам нужно каким-то образом бороться".
По мнению участников конференции, профилактику травматизма надо начинать с самого детства. С этой целью в Заполярье устраивают выставки средств защиты и проводят конкурсы рисунков. В этом году первые места заняли Артём Акопян из Полярных Зорь и юные мурманчане - Полина Губанова, Виктория Романова и Екатерина Ильченко. Они обрели бесценные знания, которые помогут сохранить жизнь. Важна профилактика и для взрослых.
Председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный: "Количество несчастных случаев снизилось на 20%, количество погибших также уменьшилось с 25 до 17 человек. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Наша основная задача, чтобы не только работодатели приняли участие в мероприятиях по охране труда, но и сами работники относились к этому всесторонне. Давали себе отчёт, что их жизнь - в их же руках".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.08
Евро = 60.85
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.